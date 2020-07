Agata Duda zwróciła się do Pawła Wrońskiego. Dziennikarz odpowiedział jej na łamach "Gazety Wyborczej"

– Przed I turą napisał pan, że zakwitł kwiat paproci i prezydentowa się wypowiedziała. Panie redaktorze, to dzisiaj jest ten dzień, a że kwiat paproci kwitnie raz na 100 lat, to pewnie ani ja nie doczekam się rzetelności z pana strony, ani pan nie doczeka się ze mną wywiadu – tak do Pawła Wrońskiego zwróciła się Agata Duda. Co on na to? Odniósł się do tego po raz drugi.

Agata Duda wywołała do tablicy Pawła Wrońskiego (Agencja Gazeta)