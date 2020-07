Wystąpienie Kingi Dudy. Wykładowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenia słowa byłej studentki

Nie milkną echa po wystąpieniu Kingi Dudy. Córka prezydenta zabrała głos podczas wiecu wyborczego swojego ojca i wypowiedziała słowa, które zdziwiły wiele osób. "Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzy, jaki ma kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popiera i kogo kocha. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługują na szacunek. Szanujmy się" – podkreśliła.

Zgromadzeni w Pułtusku wyborcy Andrzeja Dudy nagrodzili 25-latkę gromkimi brawami, ale w sieci internauci momentalnie zaczęli analizować jej przesłanie, które stoi w opozycji do tego, co jeszcze nie tak dawno mówił sam Andrzej Duda.

Mikołaj Małecki, doktor nauk prawnych, który prowadził ćwiczenia z prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, na które uczęszczała Kinga Duda, twierdzi, że jej apel był merytoryczny i autentyczny. – Na zajęciach poznałem panią Kingę jako osobę kompetentną i bardzo kreatywną. Nie mieliśmy okazji zgłębiać tematów związanych z tolerancją, ale biorąc pod uwagę jej podejście do ćwiczeń, to jestem w stanie stwierdzić, że to, co powiedziała wczoraj, było właśnie tym, co naprawdę uważa – mówi Małecki w rozmowie z WP Kobieta.