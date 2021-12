Agata Kornhauser-Duda patronowała koncertowi charytatywnemu. Wystąpiła w czerni

Pierwsza dama postawiła na czarną stylizację

Na koncercie małżonka Andrzeja Dudy postanowiła pokazać się czarnej sukni zapinanej z przodu na guziczki. Kreacja sięgała niemal do kostek, a jej długie rękawy były zakończone mankietami. Pierwsza dama po raz kolejny postawiła na pasek jako dodatek do stylizacji. Wybrała czarny model ze złotą klamrą, który miał za zadanie podkreślić talię. Agata Kornhauser-Duda dobrała do tego klasyczne czarne szpilki, czarną kopertówkę oraz złotą biżuterię.