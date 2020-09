Agata Kornhauser-Duda zablokowała komentarze na swoim profilu na Instagramie. Zniknęły również wszystkie poprzednie

Agata Kornhauser-Duda to jedyna pierwsza dama, która nie uczestniczy w debacie publicznej. Nie wypowiada się w mediach, przez 5 lat swojej prezydentury nie udzieliła ani jednego wywiadu, a o swoich poglądach mówi jedynie na oficjalnych spotkaniach, na których nie ma możliwości zadawania pytań. Na wiecu wyborczym po wygranej jej męża Andrzeja Dudy wyjaśniła, że wynika to z braku zaufania do mediów, a ona sama bardziej ceni sobie bezpośredni kontakt z wyborcami.

To był mój milczący sprzeciw przeciw manipulacji, dezinformacji i kłamstwom, które niestety w mediach występują. Myślę, że państwo nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak ogromna jest to manipulacja. My sami tego doświadczyliśmy" – tłumaczyła prezydentowa.