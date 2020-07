Agata Kornhauser-Duda zachęca do profilaktycznych badań. To część akcji na rzecz walki z rakiem piersi

Mammobusy znów działają. Pierwsza Dama zachęca kobiety do badań

Na potrzeby promocji akcji powstał materiał wideo. Pierwsza dama informuje w nim, że badania, poza mobilnymi punktami, można wykonać także w działających stacjonarnych pracowniach. – Mammobusy docierają do wielu, nawet najmniejszych zakątków Polski, gdzie kobiety nie mają dostępu do szpitali i ośrodków profilaktycznych, a docierają po to, aby kobiety mogły poddać się medycznej kontroli. Program bezpłatnych badań NFZ jest adresowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat – informuje prezydentowa.

Agata Kornhauser-Duda o profilaktyce raka piersi: "Gorąco zachęcam"

– Odpowiednio wczesna diagnoza zmian nowotworowych to nie wyrok. Przeciwnie, to pierwszy i najważniejszy krok do pełnego wyleczenia – mówi w filmie prezydentowa. Pierwsza dama w wystąpieniu zwraca się również do mężczyzn, podkreślając, aby i oni dbali o bliskie sercu kobiety: "a was, drodzy panowie, proszę, abyście w trosce o zdrowie swoich mam, żon, sióstr, zachęcali je do systematycznych badań" – przypomina.