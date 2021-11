Agata Młynarska jest w szpitalu. "Padłam na całej linii"

Dziennikarka Agata Młynarska od lat cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Tak o swojej chorobie mówiła prezenterka w jednym z wywiadów: "to nie tylko to, co dzieje się w jelitach, a więc biegunka, wymioty, bóle brzucha, ale również manifestacje skórne, swędzenie, piodermia zgorzelinowa".