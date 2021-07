Agata Młynarska nie wytrzymała. W ostrych słowach zwróciła się do psycholożki z oddziału leczenia nerwic w Garwolinie

"Pani Genowefo (...) Wy wszyscy, którzy jesteście w to bagno umoczeni- co nam powiecie? Co powiecie dzieciom? Ich rodzicom? Co powiecie sobie, patrząc w lustro, po tym wszystkim czego dowiedzieliśmy się dzięki śledztwie dziennikarskim opisanym w tekście Janusza Szwertnera o torturach na dzieciach chorych psychicznie, za które pani Genowefa jest odpowiedzialna? Czy jakaś refleksja jest u pani, pani Genowefo? Czy to, co pani robiła z dziećmi mieści się w granicach nauki o miłości bliźniego, głoszonej przez tak umiłowanego przez Panią Jezusa Chrystusa? Jak pani sądzi? Po co nam dekalog?".