Agata Młynarska przechodzi poważny kryzys. Szpitale i zastrzyki to jej nowa rzeczywistość

Agata Młynarska cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jak niejednokrotnie podkreśla, schorzenie to ma ogromny wpływ na każdy aspekt jej życia. - W domu, w samochodzie, w knajpie, mam alergię na głośne dźwięki, na za mocne światło - nie lubię tego. To jest tak, że mnie to aż przeszywa do kości - wyznała podczas wywiadu w programie "Intymne rozmowy na dziendobry.tvn.pl".