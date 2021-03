Agata Młynarska świętuje z mężem. Pokazała wyjątkowe ślubne fotografie

Młynarska opublikowała zdjęcie z ceremonii

Agata Młynarska od kilku miesięcy razem z mężem przebywa w słonecznej Hiszpanii. Niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie powróci do kraju. Jakiś czas temu wyjawiła, że zamierza zostać tam na stałe. Nowe życie poza granicami Polski z chęcią pokazuje za pośrednictwem social mediów, szczególnie Instagrama. Młynarska pochwaliła się przygarnięciem psa ze schroniska do nowego domu, a także relacjonuje, co ciekawego wydarzyło się w ciągu ostatnich dni.