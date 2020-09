Agata Rubik odprowadza dzieci na lekcje. Jej córki chodzą do elitarnej szkoły

Nowy rok szkolny to wielkie wydarzenie w wielu polskich domach. Większość uczniów zacznie lekcje od 2 września, jednak są i takie placówki, gdzie dzieci musiały przyjść z plecakami już 31 sierpnia.

Agata Rubik odprowadza córki do szkoły

Tak było w szkole, do której chodzą córki Piotra Rubika. 11-letnia Helena oraz 7-letnia Alicja są zapisane do elitarnej The British School Warsaw, gdzie stawia się na naukę języka już od najmłodszych lat oraz jest wprowadzony obowiązek noszenia mundurków. Fakt wyszedł na jaw po tym, jak internauci dopatrzyli się logo szkoły na ubraniu jednej z dziewczynek.