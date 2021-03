Agata Rubik szczerze o wydawaniu pieniędzy. "Jestem oszczędna"

Agata i Piotr Rubikowie dość często opowiadają o swoim życiu codziennym. Regularnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, a jednocześnie nie przejmują się negatywnymi komentarzami na swój temat. Ich związek do tej pory wzbudza emocje, choć para już dawno udowodniła, że ich uczucie jest szczere.

Kompozytor i była modelka wychowują razem dwie córki: Helenę i Alicję. Od dłuższego czasu Agata Rubik korzysta z Instagrama po to, aby podzielić się z internautami swoją frustracją związaną z obecnym życiem w dobie pandemii. Celebrytka szczerze przyznała, że ma to szczęście, że nie musi pracować, więc nauka zdalna dziewczynek nie przeorganizowała jej życia zawodowego.

Kolejne wyznanie Rubik

Od niedawna na kanale TVN emitowany jest program "Power Couple", w którym występują zakochane pary znane z show-biznesu. Pokazują one, ile są w stanie dla siebie zrobić. W nowym show występują Agata i Piotr Rubikowie. Razem z pozostałymi uczestnikami przebywają w zamkniętej willi, a ich rywalizacja jest śledzona przez mnóstwo kamer.

Przy okazji kolejnego wywiadu dla portalu "Jastrząb Post", Rubikowie odpowiedzieli na pytania dotyczące wydatków oraz finansów. Z rozmowy można wywnioskować, że kompozytor w czasie swojej największej popularności był dość rozrzutny i wydawał znacznie więcej, niż powinien. Całkowicie inaczej do sprawy budżetu domowego podchodziła Agata.

"Jeżeli chodzi o budżet domowy, to są to realne pieniądze i do realnych pieniędzy podchodzi się zupełnie inaczej. Oboje rozsądnie wydajemy. Piotr miał skłonności do rozrzutności jeszcze kilkanaście lat temu. Można powiedzieć, że jestem oszczędna, ale mimo wszystko jeżeli mi na czymś zależy i uważam, że coś jest tego warte, to potrafię wydać każde pieniądze" - powiedziała była modelka.

Agata Rubik w dalszej rozmowie przyznała, że w przeszłości miała słabość do kupowania ubrań oraz torebek. Szczególnie przypadły jej do gustu dodatki, na które potrafiła wydać mnóstwo pieniędzy. Jednak mania kupowania torebek przeszła już do historii. Żona kompozytora zdradziła, na co najwięcej pieniędzy wydała.

"Taką najdroższą rzeczą, którą kupiłam mężowi, na którą uzbierałam swoje pieniądze, bo to nie były pieniądze wzięte ze wspólnego konta, czy jak to złośliwi lubią mówić – z konta mojego męża, to był zegarek na urodziny Piotra" - powiedziała dla portalu "Jastrząb Post".

Dr Marek Posobkiewicz: Moim zdaniem kluczowe jest testowanie osób z objawami