Anita Werner pokazała dawne zdjęcie. Uczciła 20-lecie istnienia stacji

Dziennikarka Anita Werner jest dość aktywna w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie. Często powraca do przeszłości, aby dzielić się z obserwatorami różnymi ważnymi wydarzeniami z jej życia. Raz na jakiś czas pokazuje się także ze swoim narzeczonym Michałem Kołodziejczykiem.

Werner wraca do dawnych czasów

W tym roku wypada 20-lecie istnienia stacji TVN24. To właśnie wtedy została zaproszona do współpracy Anita Werner, która obecnie jest jedna z rozpoznawalnych twarzy tego kanału. W ramach programu "#NASZE20-LECIE" prezenterzy związani ze stacją informacyjną podzielą się swoimi doświadczeniami ze swoją pracą dla kanału.

W ramach zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu TVN24, Werner wrzuciła do sieci ciekawe zdjęcie, na którym pokazała siebie oraz kolegów ze stacji z początku działalności.

" Tak, na dole po lewej to jestem ja. Prawie 20 lat temu. Poznajecie? […] Tak wyglądaliśmy, kiedy zaczynaliśmy swoją dziennikarską przygodę z #tvn24 i od tamtego momentu mija w tym roku już 20 lat!" - napisała dziennikarka.

W swoim poście prezenterka wyjawiła, co zostanie pokazane w programie wspominkowym. Jak przyznała Werner, na początku swojej pracy dla TVN24 tłumaczyła widzom m.in. do czego służą SMS-y, a także czym jest kod PIN. Dziennikarka zachęciła internautów do wspólnego świętowania oraz wspominania dawnych czasów.