Agata z "Rolnika" już tak nie wygląda. Zmieniła się nie do poznania

Agata i Łukasz z "Rolnika" rozstali się

Agata Rusak i Łukasz Sędrowski spotkali się podczas kręcenia programu "Rolnik szuka żony". Publiczność była świadkiem szybko rodzących się uczuć między tą dwójką. Gdy do gospodarstwa Łukasza przyjechały trzy kandydatki, to właśnie Agata zrobiła na nim największe wrażenie. To doprowadziło do tego, że mężczyzna oświadczył się jej podczas jednej z romantycznych randek.