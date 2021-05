Agnieszka Fitkau-Perepeczko za rok skończy 80 lat. Zobaczcie jak wygląda

- To niemożliwe. On był jedyny i niepowtarzalny. Zdarzają mi się fascynacje, nawet dużo młodszymi mężczyznami, którzy piszą dla mnie wiersze, ale i tak zawsze moje szare komórki wygrywają z namiętnością. A ja lubię słuchać swojego mózgu. [Podpowiada mi] że to są romanse na chwilę, takie, które dodają mi tylko blasku- mówiła w rozmowie.