Agnieszka Gozdyra dostała szokujący list od młodego chłopaka. Opublikowała go na Twitterze

Jak się okazało - napisał go uczeń technikum, w odpowiedzi na słowa dotyczące szkolnictwa, które usłyszał w jednym z odcinków programu. Przyznał, że dla niego były nie tylko "nie do zniesienia", a wręcz "uwłaczające". Zasugerował, że panowie siedzący za stołem dawno nie byli w szkole, a swoje dzieci posłali do placówek prywatnych.