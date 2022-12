Jakub Tylman odwiedził ukraińską szkołę. "Dzieci nie zdejmują kurtek"

Sytuacja finansowa w ukraińskich szkołach już przed wojną odbiegała znacznie od tej w polskich placówkach. Tam dalej pisze się na tablicach kredą i siedzi w starych ławkach. Natomiast to, co dzieje się w nich teraz, po prostu przeraża. W lwowskiej szkole spędziłem jeden dzień i "zaliczyłem" dwa alarmy bombowe. Widok, kiedy nauczyciele i uczniowie schodzą na lekcje do piwnicy i tam, przy świeczkach i dźwiękach alarmu, po prostu kontynuują naukę, rozerwał mi serce. Najbardziej wstrząsające było jednak dla mnie to, jak szybko przyzwyczaili się do życia w tak trudnych i urągających człowieczeństwu warunkach.