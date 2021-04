Agnieszka Grochowska o pandemicznej rzeczywistości. "Czasami mam wrażenie, że jeszcze chwila, a zwariuję w domu, z dziećmi, ze szkołą online"

Agnieszka Grochowska o pandemicznym świecie

"Przerażający, bardzo przykry jest ten czas. Ludzie ciężko chorują, umierają, tracą pracę, oszczędności. To ogrom cierpienia. Staram się patrzeć na siebie w czasie pandemii z tej perspektywy. Nic z tych trudnych sytuacji nie było bowiem moim udziałem. I paradoksalnie, gdybym miała zrobić listę plusów i minusów, to w moim wypadku na pewno więcej jest plusów. Bardzo się starałam, by sytuacja mnie nie dogięła" – powiedziała aktorka.