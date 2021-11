Agnieszka Hyży stanęła w obronie Barbary Kurdej-Szatan. "Nikt nie ma prawa hejtować, obrzucać błotem, niszczyć"

- Od dawna to powtarzam. Zniszczyć człowieka można bardzo szybko. Jednym wpisem, jednym postem, jednym komentarzem. Uruchomi to spiralę nienawiści, jednostronnej krucjaty. Człowiek ten zaleczy rany, oswoi się z tym, co usłyszał i czego doświadczył, ale już nigdy nie będzie tym samym człowiekiem - podkreśliła.