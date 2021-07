Agnieszka Kaczorowska czeka na poród. Zachęca mamy do "estetycznego" wyglądu

W połowie stycznie tego roku Agnieszka Kaczorowska-Pela potwierdziła, że razem z mężem spodziewa się drugiego dziecka. Termin porodu zaplanowano na lipiec 2021 roku. Tancerka udostępniła na Instagramie post, w którym poinformowała, że torba do szpitala jest już gotowa. Przyszłe mamy zachęca do tego, aby pakować do niej to, w czym poczują się "pięknie i kobieco".