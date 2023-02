Agnieszka Kaczorowska instruuje, jak jeść pączki. "Masakra"

Agnieszka Kaczorowska ma rady na Tłusty Czwartek. "To nie wyścigi"

Serialowa Bożenka radzi również, żeby nie zmuszać się do jedzenia. "Jeśli nie masz ochoty dziś, to może będziesz mieć jutro. Wtedy zjedz jutro" - wskazała. Dodała też, że nie warto jeść "pierwszego lepszego", lepiej natomiast wybrać tego, który jest najsmaczniejszy: "Jak masz ochotę to zjedz go (lub je) z przyjemnością i wdzięcznością. Delektuj się! Nie jedz pierwszego lepszego. Z miłości do siebie wybierz się na najpyszniejszego pod słońcem!"