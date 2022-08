Agnieszka Kaczorowska na wakacjach. Zdradza, czy da się odpocząć z dziećmi

"Czy da się odpocząć z dziećmi? Otóż zależy, od czego chcesz odpoczywać. Jeśli chcesz odpocząć od dzieci, to nie bardzo. My od dzieci nie chcemy odpoczywać. I nie, to nie znaczy, że mamy sztab ludzi do pomocy i to też nie znaczy, że nie jesteśmy czasami zmęczeni. Natomiast lista wszystkiego co dobre, piękne i warte zapamiętania z chwil z dziewczynkami jest tak długa, że wybór jest prosty. Wakacje całą rodzinką! Nie wyobrażam sobie, póki co, stracić tygodnia z życia moich skarbów, kiedy każdego dnia uczą się czegoś nowego, pięknie się rozwijają, ciągle nas zaskakują i rozczulają" – napisała Kaczorowska.