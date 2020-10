Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się, jak spędza niedzielę. Opublikowała zdjęcie w pięknej piżamce

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela we wrześniu 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ich Ślub odbył się we Włoszech. Aktorka w lipcu 2019 roku urodziła córeczkę Emilię. Na potrzeby nowego życia para przeprowadziła się jakiś czas temu do własnego domu. Tancerka dzieli się aktualnie szczegółami ze swojego życia prywatnego na swoim profilu na Instagramie. Chętnie publikuje kadry pokazujące, jak mieszka, jak urządziła pokój dziecka, czy salon oraz kuchnię. Swoim obserwatorom podsyła też pomysły na stylizacje, doradza w kwestiach doboru kosmetyków, czy dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi pielęgnacji i wychowania niemowlaków.