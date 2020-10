Agnieszka Kaczorowska na weselu. Jej obłędna stylizacja kosztowała grosze

Agnieszka Kaczorowska w weselnej stylizacji

Agnieszka Kaczorowska wie, co w modzie piszczy. Gwiazda świetnie komponuje stylizacje, łącząc tanie i drogie elementy garderoby. Nie tylko na co dzień, ale jak się okazuje także od święta.

Tancerka udostępniła na instagramowym koncie fotografię wykonaną podczas wesela, na którym wraz z mężem gościła tego lata. Wtuleni w siebie mąż i żona tańczą bez pamięci. On – ubrany w szary garnitur i białe sportowe buty, ona – w dwuczęściowej stylizacji złożonej z koronkowego body i długiej, srebrnej spódnicy. Wyglądają świetnie, dlatego nie dziwi fakt, że panie szczególnie zainteresowały się stylizacją gwiazdy.

"Pelakowelove" – podpisała zdjęcie tancerka, dodając na końcu czerwone serce. "Dziś wspomnieniowo wracam do letnich dni, kiedy bawiliśmy się na pewnym weselu. Ależ my lubimy ze sobą tańczyć" – dodała i zwróciła się do męża: "Kiedy i gdzie znów potańczymy?" – zapytała.