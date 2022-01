Agnieszka Kotońska przeszła metamorfozę. Nowy kolor włosów zaszokował fanów

Agnieszka Kotońska wzięła sobie do serca powiedzenie "nowy rok-nowa ja" i postanowiła dokonać pewnej zmiany. Padło na kolor włosów, przez co fryzura celebrytki wygląda zupełnie inaczej. Intensywna barwa najwyraźniej bardzo przypadła Kotońskiej do gustu - celebrytka nie mogła powstrzymać się od szerokiego uśmiechu. Pod udostępnionym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy.