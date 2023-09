Agnieszka Nowinska maluje deszczem i oddechem. "Taką wybrałam podróż w głąb siebie"

Oczywiście, że tak. Wszystko jest sztuką. Wirtuozerią koloru wokół nas. Wmówiono nam, że kolory szary i czarny są dostojne, eleganckie… A zrobiono to po to, abyśmy tacy właśnie byli: szaro-czarni, niewyróżniający się, zatopieni w tłumie. Ale tak nie jest! Kolor potrafi zmienić aurę danej istoty, potrafi ją chronić, rozświetlać, jest potężnym narzędziem często wykorzystywanym do uleczania traum czy depresji. Proszę zauważyć, co się dzieje, gdy zachodzi i wschodzi słońce. Czy otoczone jest wtedy czernią i szarością? Nie! To poruszająca, przenikająca się gra koloru, różnorodnych form, jest to eksplozja światła, które budzi noc. O poranku to pierwszy promień słońca wszystko porusza i pobudza do życia. Natura to moja najgłębsza inspiracja.