Agnieszka Pilaszewska zaszczepiona. Długo czekała na tę chwilę

Jedną z osób, która głośno wspominała o chęci przystąpienia do szczepienia jest Agnieszka Pilaszewska. Aktorka wielokrotnie za pomocą Instagrama wyrażała żal, że wciąż nie może doczekać się swojej kolejki. Dosyć mocno skrytykowała podejście rządzących do sytuacji epidemicznej i nie tylko. Niedawno zaś pochwaliła się dobrą wiadomością.

Aktorka nie kryje zadowolenia

Jak szczerze przyznała aktorka, najwięcej frajdy przynosi jej praca i realizacja kolejnych filmowych lub telewizyjnych projektów. Dzięki temu jest w stanie na jakiś czas skupić się na czymś konkretnym, aby zapomnieć o szalejącej pandemii. Największym marzeniem, jakie miała Pilaszewska to przyjęcie dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Nazwała oczekiwanie na swoją kolej "glejtem do wolności".

Aktorka ma jedyną córkę Kornelię Maciejewską, która niedawno obchodziła urodziny. Pilaszewska wiele razy wspominała o swojej pociesze, która poszła w jej ślady. Na pewno przyjęcie pierwszej dawki szczepionki nastroi Pilaszewską pozytywnie i już wkrótce będzie mogła powrócić do ulubionej pracy.

