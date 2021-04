Joanna Koroniewska pręży się na plaży. Pozuje w samym bikini

Joanna Koroniewska pozuje na hiszpańskiej plaży w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym. Aktorka nie ukrywa, że jest zadowolona ze swojego ciała i nie zamierza przejmować się krytyką.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wyjechali na wakacje. Wbrew pozorom nie wybrali ani Malediwów, ani Meksyku, ani Dominikany. Zakochani wybrali się nieco bliżej i wypoczywają na hiszpańskiej wyspie Fuertaventura.

Joanna Koroniewska na wakacjach

Joanna Koroniewska chętnie publikuje fotki z pobytu na wyspie. Na jej Instagramie pojawiło się już kilka zdjęć. Tym razem aktorka pokazała się w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej świetną sylwetkę.

Gwiazda jest zadowolona z ujęć, o czym sama napisała w poście.

- No takiego zdjęcia w kostiumie to ja jeszcze nie miałam! Sami wiecie, że dość realnie podchodzę zarówno do swoich rozmiarów jak i wieku, ale muszę się za to zdjęcie poklepać po ramieniu - zaczęła.

Od razu Asia Koroniewska podkreśliła, że ona jest zachwycona swoim wyglądem, ale rozumie, że gusta są różne. Nie zamierza jednak przejmować się krytyką innych.

- No wszystko się tu zgadza! Przynajmniej dla mnie. Na szczęście gusta są różne! Czy to słońce, czy kostium a może jednak dobre oko fotografa? Jak myślicie kto robił to zdjęcie? @maciejdowbor czy może jakiś okoliczny surfer? - zażartowała.

Koroniewska i Dowbor wyjechali na urlop

Mimo że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wypoczywają na wakacjach, to nie rezygnują z różnych aktywności w mediach społecznościowych. Ostatnio zorganizowali tzw. domówkę u Dowborów, czyli live na Instagramie. To inicjatywa, którą małżeństwo wymyśliło na początku pandemii.

Do realizacji live'ów para zapraszała różne znane gwiazdy, a fani uwielbiają ten cykl, ponieważ mogą podpatrzeć, jak zachowują się w relacjach ze znajomymi i jacy są prywatnie.

Joanna Koroniewska już od lat nie pojawiała się na szklanym ekranie. Aktorka skupia się na pracy w teatrze, realizuje się też w mediach społecznościowych i jako mama. Wielokrotnie celebrytka była pytana o to, czy wróci do "M jak miłość", ale gwiazda nie pozostawia złudzeń i podkreśla, że jest na innym etapie w życiu.

