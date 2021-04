Andrea Bocelli i Veronica Berti. Para zamieszkała ze sobą już pierwszego dnia znajomości

Andrea Bocelli żartuje, że pokochał swoją żonę od pierwszego wejrzenia. "Piękno to dla mnie również dobroć, ale nie myślcie, że nie wiem, co to fizyczna atrakcyjność. Do 12. roku życia widziałem, więc jeśli położę dłonie na jakiejś osobie i rzeczy, mogę im nadać kształty i kolory" - powiedział przed laty w mediach. Muzyk utracił wzrok w wyniku wylewu krwi do mózgu.