Kasia Stankiewicz pokazała stare zdjęcia. Opisała też zabawną historię

Katarzyna Stankiewicz czasami wraca wspomnieniami do młodzieńczych lat. Już po raz kolejny opublikowała w sieci stare zdjęcia z początków swojej kariery wokalistki. Wówczas Kasia występowała z zespołem Varius Manx i była na absolutnym szczycie.

Kasia Stankiewicz na zdjęciach z przeszłości

- Był to czas otwarcia, nowych możliwości, nagich terenów do odzienia. Każdy odziewał jak fantazja podpowiadała - skomentowała swoją stylizację wokalistka.

- Poszłam kiedyś na bazarek w Działdowie i widzę pan sprzedaje pirackie kasety "Ego". W swojej młodzieńczej naiwności naprowadzania świata na właściwe tory, podchodzę do typa i mówię: "Co pan tu podrobione moje płyty sprzedaje?!". Pan: "O matko! Pani Kasia!" i podsuwa mi pirata: "Pani mi tu podpisze".

Fani zachwyceni wizerunkiem wokalistki

Pod zdjęciami zaroiło się od komentarzy. Fani zachwalają Kasię Stankiewicz i jej stylizację. Uważają, że wygląda pięknie. Jedna z obserwatorek porównała ją nawet do popularnej Twiggy.

- I co? Był podpis na piracie? - dopytują inni.

Fani chcą więcej historii z życia Kasi Stankiewicz. Uważają, że ma talent do ich opowiadania, a w swoim życiu na pewno miała wiele ciekawych sytuacji.

