Agnieszka Więdłocha mówi o byciu eko. Antoni Pawlicki śmieje się z jej przyzwyczajeń

Agnieszka Więdłocha w relacji na żywo na Instagramie przyznała, że nie lubi wyrzucać produktów, których do końca nie zużyje. Gdy z tubki kremu nie może wycisnąć już preparatu, rozcina opakowanie, co bawi jej męża.

"Chcę pokazać, że naprawdę jestem eko. Mój mąż się ze mnie śmiał, acz uważam, że to jest eko. W momencie, gdy mi się kończy krem, to go przecinam. I wydłubuję ze środka. Zachęcam do takiego używania produktów" – przyznała aktorka.