Spadła na nią fala krytyki. Agnieszka Włodarczyk reaguje: Nie pytałam nikogo o rady

"Większość z was oczywiście pisała z troski o mojego synka, ale uwierzcie mi, ja się o niego troszczę najlepiej i to każdego dnia i to z ogromną przyjemnością. Chcę za to odetchnąć 15 minut dziennie i włożyć go do chodzika, który sprawi mu ogromną frajdę, a mnie pozwoli zrobić cokolwiek (np. śniadanie), nie martwiąc się, że nabije sobie guza. Kompletnie nie chodzi w tym o naukę chodzenia, bo akurat z tym kłopotu nie ma. Tak więc moje stanowisko jest takie. Jeśli jest coś, co pomoże mi żyć, czego będę używać z umiarem i co jednak nadal jest w sprzedaży (nikt tego nie wycofał) dla dzieci – będę sobie pomagać. Koniec kropka" – skwitowała Włodarczyk.