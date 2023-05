Agnieszka Włodarczyk świętuje sukces Roberta Karasia. Podsumowała to jednym zdaniem

Odbywający się w Rio de Janeiro Brasil Ultria Tri to jeden z najtrudniejszych wyścigów triathlonowych świata. Uczestnicy mieli do przepłynięcia 38 kilometrów, następnie musieli przejechać na rowerze 1800 kilometrów, a na koniec przebiec aż 422 kilometry. Karasiowi udało się to zrobić w 164 godziny 14 minut i 2 sekundy i tym samym Polak pobił dotychczasowy rekord należący do Kennetha Vanthuyne'a, który ukończył 10-krotnego Ironmana w 182 godziny, 43 minuty i 43 sekundy.