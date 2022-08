Agnieszka Woźniak-Starak i Mateusz Hładki na festiwalu w Sopocie. Ich stylizacje zachwycają

Pierwszy dzień festiwalu w Sopocie

I tak 16 sierpnia w Operze Leśniej odbywa się koncert pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS. Jak zapewniają organizatorzy, "będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym". Wśród występujących tego dnia artystów posłuchać możemy m.in. Kayah, Patrycji Markowskiej czy Julii Pietruchy, a także zespołów Lady Pank, LemON, Wilki czy Kwiat Jabłoni. To oczywiście jedynie garstka zaproszonych na wydarzenie muzyków.