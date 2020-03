Agnieszka Woźniak-Starak nadal nosi prezent od męża. Ma dla niej szczególne znaczenie

Agnieszka Woźniak-Starak nadal nosi pamiątkę po tragicznie zmarłym Piotrze Woźniaku-Staraku. Nie uszło to uwadze fanów, gdy pojawiła się na scenie w trakcie uroczystej premiery filmu Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter".

"Miałam stalkera przez trzy lata. Wszyscy dzisiaj boimy się koronawirusa, dużo rozmawiamy o tym, robimy zapasy, ale jest też inny wirus, który toczy współczesne społeczeństwo. Jest to wirus nienawiści i na to nie ma szczepionki" – powiedziała. Te słowa wypowiedziane z jej ust z pewnością trafiły do wielu.