Agnieszka Woźniak-Starak podsumowała stary rok. W nowy wchodzi w towarzystwie wiernego kompana

Agnieszka Woźniak-Starak nie należy do najbardziej wylewnych gwiazd w mediach społecznościowych. Jednak jej profil na Instagramie obserwuje prawie 620 tys. osób, a gwiazda telewizji stara się pokazywać im co jakiś czas momenty ze swojego życia zawodowego oraz prywatnego, które na co dzień bardzo chroni. W mediach plotkarskich mówi się, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" jest znowu zakochana, czego sama zainteresowana do tej pory nie potwierdziła. Wiadomo jednak, że w nowy rok wchodzi pełna optymizmu.