Agnieszka Woźniak-Starak przyszła do pracy we wzorzystej sukience. Będzie hitem wiosny?

Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak z "Dzień Dobry TVN" nigdy nie zawodzą. Widać, że prezenterka śledzi najnowsze trendy i wplata je do swojej garderoby. Teraz pojawiła się w pracy we wzorzystej sukience midi. To doskonały wybór na zbliżającą się wiosnę.