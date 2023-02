Na te botki nie żałuj ani złotówki. To model, który noszą Woźniak-Starak i Krupińska

Choć wyglądają jak wyjęte z westernu, to ostatnio widujemy je w bardziej przyziemnych okolicznościach. Kowbojki – bo to o nich mowa – to jedne z najbardziej rozchwytywanych modeli butów na wiosnę. Nie bez przyczyny zdobyły status modowego klasyka i ponadczasowego must have’u. Wzrok przykuwają przede wszystkim: skośny obcas, dekoracyjne przeszycia i smukłe noski, które pięknie zdobią nogi i całą stylizację.