Agnieszka Woźniak-Starak w jesiennej stylizacji. Jej efektowny płaszcz w kratę robi wrażenie

Agnieszka Woźniak-Starak przed śniadaniówką

Dziennikarka od września gości w domach Polaków, a to za sprawą jej decyzji o prowadzeniu popularnego programu telewizyjnego "Dzień dobry TVN". Dziennikarka razem z Ewą Drzyzgą tworzy pierwszy, kobiecy duet w śniadaniówce. Decyzja gwiazdy była zaskoczeniem dla jej fanów, ale także przemiłą niespodzianką. Dzięki temu, że prezenterka co jakiś czas pojawia się w studio, możemy ją podziwiać w różnorodnych stylizacjach. Ostatnio wybrała się do pracy w świetnym, jesiennym zestawieniu.