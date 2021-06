Agnieszka Woźniak-Starak w sandałach na koturnie. Stylowe i wyszczuplające

Prezenterka kocha buty, co widać po jej zdjęciach na profilu na Instagramie. Na co dzień zakłada zarówno wygodne obuwie sportowe, jak i buty na wysokiej szpilce czy koturnie. Te ostatnie uwielbia. Jakiś czas temu spacerowała po ulicach Warszawy w sandałach z siateczką na wysokiej platformie. Takie buty wyszczuplają stopę, są wygodne i znakomicie się prezentują zarówno do sukienki, jak i do spodni.