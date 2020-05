Agnieszka Woźniak-Starak wyszła na spacer do lasu. Spędza niedzielę trenując psa

Agnieszka Woźniak-Starak kocha zwierzęta i bardzo często dzieli się zdjęciami swoich pupili w mediach społecznościowych. Chociaż w okresie epidemii koronawirusa stara się zachowywać wszelkie środki ostrożności, to nie jest zamknięta w domu. Chętnie przesiaduje w ogrodzenie lub spaceruje po lesie.

Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała na swoim InstaStory filmik, na którym trenuje swojego psa – Vlada. Okres izolacji ma zamiar wykorzystać na oduczenie pieska skakania na ludzi i przyzwyczajenie go do smyczy.

"Dzisiaj zabrałam do lasu drugiego, największego gamonia w mojej grupie oprócz Miszy, czyli Vladka. Mamy zieloną szkołę, nadrabiamy zaległości, powtarzamy materiał, uczymy się, jak się patrzy na ludzi. Tak, jesteś gamoniem. Uczymy się chodzić na smyczy i bez smyczy, nie skakać na ludzi, nie ekscytować się wszystkim, co się rusza. Idzie nam… sprawdźmy" – mówiła dziennikarka, "Vladek! Vlad, do mnie. Siad. Dobry piesek, są efekty" – dodała dumna, gdy pupil posłusznie usiadł obok swojej pani.