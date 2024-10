Aida Kosojan-Przybysz to najpopularniejsza wizjonerka i jasnowidzka w Polsce. Urodzona w Gruzji, dar jasnowidzenia odziedziczyła z rodzinną linią kobiet - po babci oraz po mamie. Podczas studiów w Kijowie poznała przyszłego męża - Polaka, Adama Przybysza. Z okazji 34. rocznicy ślubu podzieliła się ich wspólnym zdjęciem z Juraty.

Wizjonerka dodała we wpisie, że "najważniejsze są chwile zatrzymane w sercu, wypełnione miłością i świadomością bliskości".

