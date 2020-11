Ajerkoniak uwielbiają kobiety. Podajemy prosty przepis

Ajerkoniak to słodki trunek na bazie jajek, który szczególnie przypadł do gustu kobietom. Jest to idealny dodatek do deserów i kaw, można modyfikować przepis na ten alkohol, dodając do butelek laskę cynamonu lub wanilii. Jak przygotować ajerkoniak? Podajemy prosty przepis.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przepis na ajerkoniak (Getty Images)