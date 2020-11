Panierka do ryby. Jak przygotować chrupiącą, a zarazem delikatną panierkę?

Istotną kwestią w przygotowywaniu panierki do ryby jest uzyskanie odpowiedniej chrupkości oraz tego, aby utrzymała się ona na rybie. Można także przesadzić, przez co panierka zabierze, zamiast dodać rybie odpowiedniego smaku. Jak w takim razie przygotować panierkę? Zajrzyj poniżej.

Panierka do ryby – dlaczego warto?

O właściwościach odżywczych różnych ryb można się długo rozwodzić. Filety rybne otoczone panierką to doskonały pomysł na smaczny oraz zdrowy obiad, który zachwyci zarówno dużych, jak i małych domowników. Nim zdecydujesz się na panierkę do ryby, musisz zacząć od przygotowania samej ryby. Oczyść i wyfiletuj (albo pokrój w dzwonka), po czym skrop sokiem z cytryny i wstaw na pół godziny do lodówki.

Panierka do ryby – jak ją przygotować?

1. Jeśli chcesz osiągnąć najlepszą i najsmaczniejszą panierkę do ryby, musisz użyć innych składników, niż w przypadku mięsa. W końcu ryba jest znacznie delikatniejsza i łatwo zepsuć jej prawdziwy smak. Solidne skropienie filetów sokiem z cytryny pozwoli na lepsze przyklejenie panierki.

2. Do jednego talerza wbij jajko i dodaj odrobinę mleka – całość wymieszaj. Do drugiego talerza nasyp mąkę z odrobiną bułki tartej.

3. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Wszystkie płaty rybne dopraw solą i pieprzem, a następnie przystąp do ich obtaczania. Najpierw w mące z bułką tartą, potem w jajku z mlekiem i na koniec ponownie w mące.

4. Połóż rybę na patelni i smaż z obu stron aż panierka zrobi się złota. Bułka tarta zapewni chrupkość, a mleko doda delikatności.

5. Po wyciągnięciu z patelni połóż filety na papierowym ręczniku, aby zdjąć nadmiar tłuszczu.

6. Podawaj na gorąco z wybranymi dodatkami.