Akcja #DzienSlipek już 15 listopada. Rak to też męska sprawa

Moda to nie tylko ubrania, ale także sposób wyrażania siebie. W cieniu najnowszych trendów bieliźnianych kryje się jeszcze coś ważniejszego - zdrowie mężczyzn. Kampania edukacyjna "Dzień Slipek" ma na celu przełamanie stereotypów związanych z modą męską i uświadomienie mężczyznom, jak istotne jest samobadanie oraz regularne badania profilaktyczne w kierunku raka prostaty i jąder.

Dzień Slipek został przypisany dacie 15 listopada. Świętowanie tego dnia jest okazją do zabawy, ale przede wszystkim szansą na uświadomienie większej ilości mężczyzn w temacie nowotworów . Akcja ma być bodźcem do pokonania strachu, niepewności czy nawet obojętności i doskonałym momentem na zapisanie się na badania. Panowie często bagatelizują objawy, a nawet świadomie odwlekają wizyty u specjalisty.

Każda, nawet nieco odjechana inicjatywa edukująca społeczeństwo jest niezwykle istotna. Im więcej osób będzie świadomych zagrożeń płynących z niewykrytych chorób, tym łatwiej będzie namówić ich do profilaktyki. Dzień Slipek to doskonały moment, aby mówić o problemach zdrowotnych mężczyzn otwarcie i bez skrępowania.

Dołączając do akcji zachęcasz mężczyzn do badań. Możesz wspierać inicjatywę poprzez udział w wydarzeniu lub udostępniając informacje w mediach społecznościowych. Pomysłodawcą akcji jest sklep internetowy z męską i damską bielizną Kontri. Firma nakłania mężczyzn do zakładania slipów 15 listopada i publikowania zdjęć w social mediach z oznaczeniem #DzienSlipek.