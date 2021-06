Rak prostaty. Choruje na niego co piąty mężczyzna cierpiący na chorobę onkologiczną

Rak prostaty to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn. Mimo że medycyna potrafi go skutecznie leczyć, to wielu mężczyzn nie wykonuje badań profilaktycznych i trafia do lekarza zbyt późno. Poniżej podpowiadamy, co powinno zaniepokoić i jakie badania powinien wykonywać każdy mężczyzna, aby wcześnie wykryć i wygrać z ewentualną chorobą.