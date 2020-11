Aktorka ma nową fryzurę. Ten kolor włosów to hit tej jesieni

Anita Sokołowska zadebiutowała jako aktorka już dawno, ale ogromną rozpoznawalność przyniosła jej szczególnie rola Zuzy, w serialu "Przyjaciółki". Aktorka gra kobietę pewną siebie i cały czas szukającą szczęścia w miłości. Ciężko jej znaleźć partnera, bo ma władczy charakter. Anita Sokołowska, oprócz roli w "Przyjaciółkach", ma na swoim koncie wiele ról teatralnych. Swoich sił próbowała też w programach tj. "Top Chef. Gwiazdy od kuchni", czy zasiadała w jury "The Brain. Genialny umysł".

Anita Sokołowska – życie prywatne

Prywatnie Anita Sokołowska tworzyła związek małżeński z Rafałem Malinowskim, nie przetrwał on próby czasu. Aktualnie aktorka jest związana z reżyserem teatralnym Bartoszem Frąckowiakiem, z którym ma 7-letniego syna.

Artystka chroni swoją prywatność, ale jakiś czas temu opowiedziała o recepcie na udany związek. Wyjawiła, że jej zdaniem to rozmowa jest remedium na wszelkie problemy. "Życie nie jest proste w dzisiejszych czasach, ale po to się jest ze sobą, żeby przechodzić różne problemy, podejmować różne tematy. Jak się ze sobą rozmawia w związku to tak jak na wspinaczce, są efekty" – powiedziała aktorka w jednym z wywiadów.