Aktorka miała problem z adoptowaną córką. Mówiła, że ta chciała ją zabić

Związek nie należał do najłatwiejszych ze względu na liczne zdrady aktora, które ostatecznie doprowadziły do rozstania. Para wspólnie adoptowała córkę Julię, która po latach - jak się okazało - zaczęła przysparzać aktorce poważnych problemów.

O adopcji Krystyna Sienkiewicz opowiedziała w rozmowie z "Vivą!". "Julka była wcześniakiem porzuconym przez matkę w szpitalu, miała krótszą nogę i biegunkę chlorkową. Mieli ją oddać do domu dziecka, ale była tak słaba, że zabiłby ją pierwszy katar. Wzięłam ją do siebie" - wspominała aktorka.

Na łamach "Dobrego Tygodnia" mówiła, że starała się zapewnić córce jak największe wsparcie. "Skończyła kurs modelek, fryzjerski, manicure, pedicure, wszystko, co chciała, ale nigdzie długo miejsca nie zagrzała" – mówiła. Zdobyła się też na szczere wyznanie:

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl