Aktywna odzież, która wspiera każdy twój ruch. Kolekcja Triumph Triaction SS23

Triumph opracował linię produktów, które są wielofunkcyjne: mogą służyć do ćwiczeń, a dzięki swojemu designowi z powodzeniem zastąpią część garderoby w stylu athleisure. W sezonie SS23 energetyczne, dopaminowe kolory wprowadzają ekspresję do kolekcji Triaction, oferując dynamiczny impuls do letniej aktywności i przyciągający wzrok styl athleisure. Zespół projektantów Triumph stworzył kolekcję, tak, aby można ją było łatwo połączyć z linią bielizny, umożliwiając kobietom dalsze definiowanie swojego osobistego stylu. Sian Thomas, Global Head of Design, mówi: "Zobowiązani do promowania indywidualności wszystkich kobiet, zaprojektowaliśmy kolekcję aktywnej odzieży, która jest w równym stopniu funkcjonalna, co modna i może dostosować się do formy aktywności, wybieranej przez kobiety, ale też ich codziennego życia. Bycie aktywnym nie jest zarezerwowane dla siłowni czy studia jogi. Rzeczywistość jest taka, że kobiety potrzebują aktywnej odzieży, która może nadążyć za ich trybem życia i która zapewni nieskrępowaną swobodę ruchu od biura do siłowni".