Alantan Sensitive – odpowiedź na AZS i inne skórne bolączki?

Śmieję się czasem, że AZS jest jak jazda na rowerze – jak już raz skóra ogarnie, że go ma, to nigdy o nim nie zapomni. Zwłaszcza jesienią i zimą. Przynajmniej moja i przynajmniej na karku, twarzy i we włosach… Mam to szczęście w nieszczęściu, że od szyi w dół moja skóra jest "jedynie" wrażliwa i z tendencją do wysuszania się na wiór, gdy tylko zapomnę użyć balsamu albo przesadzę z długą, ciepłą kąpielą. Mam wtedy jak w banku nocne budzenie się i sprint do łazienki, żeby się nasmarować, bo świąd i pieczenie nie dają mi spać. Jest nieco lepiej od czasu, gdy uregulowałam sobie tarczycę, ale nadal mogę tylko zazdrościć tym, którzy umyją się mydłem, przejadą ręcznikiem i pielęgnacja skóry ciała z głowy.