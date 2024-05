Aldona Orman niczym Barbie. Odsłoniła nogi

Przygodę z aktorstwem rozpoczęła w 1989 roku od Teatru Polskiego we Wrocławiu. Kolejne lata przyniosły Aldonie Orman propozycje serialowe i filmowe. Szybko stała się jedną z najbardziej lubianych gwiazd.

Równolegle do rozwoju kariery musiała sobie radzić z trudnymi sytuacjami w prywatnym życiu. Pierwszym z nich była śmierć jej mamy.

"W dniu, gdy prof. Jerzy Stuhr odbierał mój dyplom, dowiedziałam się, że moja ukochana mama trafiła do szpitala. Od tego momentu przez 10 dni przeszła trzy zawały. 10 czerwca podczas reanimacji odeszła. Osiem dni siedziałam w szpitalu przy jej łóżku, byłam z nią do ostatnich chwil" - wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Po odejściu mamy Orman zdecydowała się na wyjazd do Niemiec, gdzie występowała w jednym z teatrów w Monachium. Tam przeżyła miłosne rozczarowanie.

Na szczęście w końcu los się do niej uśmiechnął. Po latach poszukiwań aktorka odnalazła swoją bratnią duszę - Edmunda Boruckiego. W 2008 roku powitali na świecie córkę. Idalia Vanessa Orman-Borucka jest uzdolniona muzycznie. Wzięła udział w niemieckiej edycji programu "The Voice Kids".

